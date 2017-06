Paranaense é um dos 12 ganhadores da Quina de São João

Um paranaense de sorte é um dos doze acertadores dos cinco números sorteados ontem (24) na Quina de São João. Ele é de Marialva, Região Norte do Paraná.

Cada apostador levará para casa o prêmio de R$ 11 milhões. Além do paranaense, acertaram as dezenas (06, 07, 13, 14 e 26) moradores nos estados de Minas Gerais, Amazonas, Distrito Federal, Goiânia, Maranhão, Minas Gerais, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e três em São Paulo.

Doze apostas levam o prêmio de R$ 130 milhões da Quina de São João; Mega-Sena acumula

Já quem fez a quadra da Quina (4311 apostas) ganhou o prêmio de R$ 2.516,56.