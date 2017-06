Após provocações, Sonnen domina Wanderlei e vence luta esperada por 3 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A aguardada luta entre Wanderlei Silva e Chael Sonnen finalmente ocorreu, e com desfecho positivo para o falastrão americano por decisão unânime dos juízes. Três anos após o reality show The Ultimate Fighter Brasil 3, que não teve o confronto entre os treinadores ao final da temporada, Wand e Sonnen duelaram no Madison Square Garden, em NY, nos EUA, neste sábado (25) naquele que foi o maior evento da história do Bellator. O confronto dos meio-pesados (até 93 kg), que encerrou o card principal, refletiu e correspondeu toda a rivalidade aventada nos tempos em que ambos estavam no UFC e nos últimos dias, durante os quais a dupla trocou provocações -Wanderlei se recusou a apertar a mão de Sonnen na prévia e prometeu um combate rápido. Wanderlei mostrou uma postura patriótica antes de entrar no cage, trazendo uma bandeira do Brasil e exibindo-a para a torcida. Seus trajes também estavam nas cores verde e amarela, enquanto Sonnen vestia roupas sem identificação com os EUA. FEDOR EMELIANENKO O americano Matt Mitrione surpreendeu o russo Fedor Emelianenko e venceu a penúltima luta do card principal do Bellator. Realizada no Madison Square Garden neste sábado (25), a aguardada luta durou poucos segundos, já que o peso-pesado (até 120 kg) americano acertou dois golpes fortes no russo e o nocauteou ainda no primeiro round. A luta era para ter ocorrido em fevereiro deste ano no Bellator 172, em San José, na Califórnia. Com uma crise de dores por conta de uma pedras no rim, Mitrione teve que adiar o confronto. Uma vez iniciado, o duelo começou com Mitrione mostrando uma postura mais ousada, enquanto Fedor estudava seus movimentos. O momento crucial foi quando ambos se atingiram com um direto. Os dois foram para o chão, mas o americano se reabilitou mais rápido, voltou a derrubar o russo e forçou o nocaute técnico ao deixá-lo preso e indefeso no chão.