Atropelamento deixa feridos em encontro muçulmano na Inglaterra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos seis pessoas ficaram feridas no domingo após um carro atingir pedestres do lado de fora de um centro esportivo em Newcastle, no norte da Inglaterra. No entanto, a polícia não acredita que o caso tenha relação com terrorismo. No local, centenas de pessoas celebravam em um gramado o fim do Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos. Entre os feridos, há duas crianças. Uma mulher de 42 anos foi detida e segue sob custódia das autoridades. "Investigações policiais estão em andamento para determinar exatamente o que aconteceu mas, neste momento, não se acredita que tenha sido um incidente terrorista", disse a polícia, por meio de nota. Segundo uma testemunha no local, uma mulher que participava das orações estava prestes a sair do local em seu carro. "Acredito que ela perdeu o controle [do veículo]", disse à BBC.