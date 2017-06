Motorista atropela skatistas na rua Augusta, em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um motorista avançou sobre um grupo de skatistas que descia a rua Augusta, na região central de São Paulo, e atropelou ao menos três jovens na manhã deste domingo (25). Segundo Edgar Victor, 42, atendente de uma lanchonete no local, o atropelamento começou na altura da rua Marquês de Paranaguá e só terminou na esquina com a rua Dona Antônia de Queiróz. "O carro veio arrastando os skatistas. Tinha gente em cima do capô. Eles começaram a gritar, jogar skate. Quando chegou aqui em cima, os vidros já estavam quebrados. O carro ficou estragado", diz Victor. O Corpo de Bombeiros foi ao local e prestou socorro a três homens com ferimentos leves. Segundo informações da CET, o motorista fugiu. Neste domingo, os skatistas se reuniram para comemorar o Dia do Skate, celebrado mundialmente no dia 21 de junho. Em razão do evento, a CET havia bloqueado ruas da região. No Facebook, mais de 5.000 pessoas confirmaram presença na confraternização itinerante, que começou na avenida Paulista e segue em direção à praça Roosevelt.