Federer bate Zverev e conquista o seu nono título do ATP 500 de Halle

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tenista Roger Federer conquistou o seu nono título do ATP 500 de Halle, neste domingo (25), ao bater o alemão Alexander Zverev por 2 sets a 0, parciais 6-1 e 6-3. O jogo deste domingo foi considerado uma revanche, já que Federer foi derrotado por Zverev nas semifinais do mesmo campeonato no ano passado. O suíço não deu chances para o jovem alemão e ganhou a partida em 53 minutos. Federer chegou ao seu quarto título do ano. O tenista já conquistou o Aberto da Austrália, e os Masters 1.000 de Miami e Indian Wells. Com a vitória, Federer se mostra pronto para buscar seu oitavo título na grama de Wimbledon, no Reino Unido. O terceiro Grand Slam da temporada vai acontecer entre os dias 3 e 16 de julho.