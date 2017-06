Netflix cancela 'Girlboss' após uma temporada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix cancelou a série "Girlboss" após uma temporada. A informação foi revelada por Sophia Amoruso, que inspirou a história da série, em sua conta do Instagram neste sábado (24) e confirmada pelo site de notícias americano "Variety". "A série da Netflix baseada na minha vida foi cancelada. Estou ao mesmo tempo orgulhosa pelo trabalho que fizemos e ansiosa para controlar a minha narrativa daqui pra frente. Foi uma boa série e eu fui privilegia de trabalhar com tantos talentos incríveis, mas minha vida como caricatura foi difícil, mesmo que por apenas dois meses", afirmou. Os 13 episódios, disponíveis desde abril, contam a história da empresária Sophia Amoruso, que, aos 22 anos, criou uma loja on-line de roupas usadas para pagar o aluguel e terminou à frente de um negócio milionário. Esta decisão surge depois da Netflix ter cancelado outras duas séries originais, "The Get Down", em maio, e "Sense8, no começo de junho.