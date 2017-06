Avião faz pouso de emergência no aeroporto Galeão.Veja vídeo

(foto: Rede News 24 horas)

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) fezum pouso forçado na Base Aérea do Galeão, Zona Norte do Rio, depois de ter o trem de pouso danificado ao colidir contra um pássaro. Ninguém ficou ferido.



De acordo com a FAB, o incidente ocorreu na noite deste sábado (24). A aeronave C-97, matrícula 2002, colidiu com um animal ao decolar da Base Aérea de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, às 18h40. Com a colisão, a perna esquerda do trem de pouso principal foi danificada.