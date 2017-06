Falha faz poltronas de avião tremerem em voo para a Malásia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião da companhia AirAsia que decolou da Austrália rumo a Malásia na manhã deste domingo (25) teve de retornar depois que a aeronave começou a tremer fortemente. O voo D7237 decolou às 6h40 de domingo (25) no horário local em Perth, na Austrália (19h40 de sábado em Brasilia), com 359 pessoas a bordo, e pousou de volta no mesmo aeroporto, às 10h. Não houve feridos. O avião da Airbus, modelo A330, teve um problema técnico no motor esquerdo, de acordo com informações passadas aos passageiros a bordo. Passageiros disseram ao jornal "The West Australian" ter ouvido um forte estrondo antes dos assentos começarem a sacudir, cerca de uma hora após a decolagem "Pensei que poderia morrer", disse Saya Mae, que postou um vídeo do avião tremendo em uma rede social. O aviso do comandante de que o avião retornaria à Perth assustou os passageiros. "Ele disse: 'Espero que todos vocês façam uma oração. Eu vou orar também e vamos torcer para que todos nós voltemos pra casa em segurança'. Foi assustador", disse Sophie Nicolas ao "West Australian". Enquanto o avião fazia o caminho de volta, os passageiros tiveram de treinar as posições para se proteger em caso de pouso forçado, como abraçar as pernas. Durante a aterrissagem, os passageiros tiveram de ficar nas posições de segurança, mas o avião tocou a pista de modo normal. O piloto foi muito aplaudido após o pouso.