(foto: Rede News 24 horas)

Um carro Sandero bateu em uma árvore no início da tarde deste domingo (25) no esquina da Rua Visconde de Nacar com a Padre Agostinha, no Centro da cidade. Duas pessoas ficaram feridas, uma de 18 e outra de 19 anos e fora encaminhadas para o Hospital Evangélico.

O trânsito no local ainda está complicado.