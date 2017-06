Vasco bate Atlético-GO e sobe para 4º lugar no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com um gol de falta do atacante Nenê, o Vasco derrotou o Atlético-GO neste domingo (25), por 1 a 0, em São Januário, no Rio, em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, e deu um grande salto na tabela. Com o triunfo, o time carioca, que não fez uma grande partida, chegou aos 15 pontos e ocupa agora a quarta colocação -subiu sete posições. No entanto, pode ser ultrapassado até o fim desta rodada, que terá mais sete jogos neste domingo e mais um na segunda-feira (26). O Atlético-GO, por sua vez, está na penúltima posição, com apenas seis pontos. Em dez jogos, o time só conseguiu duas vitórias até aqui. Já são oito derrotas. Está na frente apenas do Avaí, que sairá da lanterna se vencer o Botafogo na segunda-feira. Na próxima rodada do Brasileiro, o Vasco visita o Coritiba, no domingo (2), enquanto o Atlético-GO recebe o Santos, no sábado (1º).