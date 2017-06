Chile enfrentará Portugal, e Alemanha pegará México na Copa das Confederações

FÁBIO ALEIXO MOSCOU, RÚSSIA (FOLHAPRESS) - O Chile será o adversário de Portugal na semifinal da Copa das Confederações. Na tarde deste domingo (25) em Moscou, a seleção sul-americana ficou no empate de 1 a 1 com a Austrália e teve de se contentar com a segunda posição do Grupo B. O primeiro posto ficou com a Alemanha, que no mesmo horário em Sochi passou por Camarões por 3 a 1, com gols de Demirbay e Werner (duas vezes) Os alemães terminaram com sete pontos, contra cinco dos chilenos. A atual campeã mundial, que joga o torneio com o um time B, enfrentará o México em busca da vaga na final. O Chile entrou em campo até certo ponto relaxado, uma vez que até um tropeço por 1 a 0 seria suficiente para assegurar a classificação. Apesar de dominar as ações na primeira etapa, o Chile tinha dificuldades para concluir. A única chance mais clara foi em um chute de Vidal antes dos 15 minutos. Em que pese a limitação técnica, a Austrália batalhava muito e marcava forte, muitas vezes exagerando na força. Em uma chegada esporádica ao ataque, entretanto, os australianos abriram o placar. Após receber um bom passe e ficar na cara de Bravo, Troisi só tocou por cima de Bravo para inaugurar o marcador aos 42 do primeiro tempo. Na segunda etapa, o jogo ficou aberto pois mais um gol valeria a classificação da Austrália. Mas o Chile acordou. Mais presente no campo do adversário, conseguiu chegar ao empate aos 22 minutos em uma finalização de Marcelo Rodríguez, que havia entrado no intervalo. O gol deu ânimo aos chilenos e a equipe criou mais umas três boas chances de gol, mas não conseguiu sair do empate. A primeira semifinal da Copa das Confederações será na quarta-feira, em Kazan, às 15h (de Brasília) com Portugal x Chile. No mesmo horário na quinta-feira, em Sochi, a Alemanha pega o México.