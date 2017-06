Mulher-Maravilha é a maior bilheteria entre dirigidos por mulher

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Mulher-Maravilha" alcançou nova marca importante nos cinemas. O longa de Patty Jenkins se tornou a maior bilheteria no mundo de um filme com atores dirigido por uma mulher, com US$ 652,9 milhões -a animação "Frozen: Uma Aventura Congelante" (2013), codirigida por Jennifer Lee (ao lado do veterano Chris Buck) faturou US$ 1,27 bilhão. O filme inspirado na HQ da DC Comics e estrelado pela antes pouco conhecida Gal Gadot superou "Mamma Mia!", de Phyllida Lloyd, que detinha o recorde desde 2008, com US$ 609,8 milhões. No geral, porém, o musical com Meryl Streep ocupava a modesta 123ª posição (agora, 124ª). Apenas em sua quarta semana em cartaz, "Mulher-Maravilha" ainda deve ter números mais robustos assim que a semana for devidamente fechada, com números dos cinemas dos EUA e do resto do mundo. Por enquanto, a arrecadação do filme o coloca no 107º lugar geral. A bilheteria mundial de "Mulher-Maravilha" poderia ser ainda maior se o filme não fosse vetado em alguns países, como Tunísia e Líbano. O terceiro colocado entre os longas dirigidos por mulheres continua com "Cinquenta Tons de Cinza" (2015), de Sam Taylor-Johnson, com US$ 571 milhões. No entanto, a diretora foi preterida na sequência, "Cinquenta Tons Mais Escuros". Comandado por James Foley, o romance-erótico arrecadou apenas US$ 378,8 milhões ao redor do globo. Phyllida Lloyd, de "Mamma Mia!", também foi preterida na sequência. "Mamma Mia: Here We Go Again!" deve ser dirigido por Ol Parker. O filme ainda nem começou a ser rodado, mas já está com data marcada para estreia, 20 de julho de 2018 RECORDISTAS A marca de maior bilheteria do cinema mundial ainda pertence a "Avatar" (2009), com US$ 2,79 bilhões, à frente de "Titanic"(1997), com US$ 2,19 bilhões -ambos são dirigidos por James Cameron, que está no momento trabalhando na(s) sequência(s) da ficção campeã. Entre os filmes baseados em quadrinhos, "Os Vingadores", da rival Marvel, é o mais bem-sucedido, com US 1,5 bilhão na conta (quinto no geral). Dos filmes da DC, o colega Batman é o principal destaque, com "O Cavaleiro das Trevas Ressurge" (2012), de Christopher Nolan, com US$ 1,1 bilhão -19º no total. Já o filme com a primeira aparição de Mulher-Maravilha, "Batman vs. Superman: A Origem da Justiça", dirigido por Zach Snyder, somou US$ 873,3 milhões. Com mais algumas semanas de boa arrecadação pela frente, a previsão é que a Mulher-Maravilha dê um chute nos traseiros dos colegas de uniforme.