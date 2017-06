Navio de transporte de óleo da Transpetro encalha no Arpoador

JULIA ZAREMBA E LUIZA FRANCO SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um navio de transporte de óleo encalhou no litoral do Rio neste domingo (25), a poucos quilômetros da praia do Arpoador, na zona sul da cidade. O navio Pedreiras, da Transpetro, empresa de transporte e logística da Petrobras, deixou a Baía de Guanabara nesta manhã, em direção a Angra dos Reis. Trata-se de um navio petroleiro para o transporte de óleo cru e produtos escuros com capacidade para carregar até 80 mil toneladas de porte bruto. Quando encalhou, transportava apenas água, segundo a Transpetro. O navio ficou encalhado por cerca de três horas e já está a caminho de uma área de fundeio -lugar onde onde a embarcação lança âncora. Em nota, a Transpetro disse que não houve danos à embarcação e que vai investigar as causas da ocorrência.