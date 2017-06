Cuca escala garoto de 17 anos como titular para duelo contra a Ponte Preta

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Palmeiras terá uma grande novidade na equipe titular para o confronto deste domingo (25) contra a Ponte Preta, em Campinas, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Gabriel Furtado, de apenas 17 anos, estreia entre os profissionais e começa a partida no interior paulista. Gabriel Furtado trabalhou na formação titular durante o treinamento técnico da última sexta-feira. Cuca elogiara o jovem jogador em entrevista após a atividade e não hesitou em apostar no atleta nascido em 1999 e que faz parte da categoria sub-20 do Palmeiras. A revelação surge como uma opção de emergência dentro do elenco, desfalcado de atletas para a posição de primeiro volante. Felipe Melo e Thiago Santos, os dois jogadores mais acostumados à função, estão lesionados. Com desgaste no joelho, Jean, que atuou nesta faixa do campo no meio de semana contra o Atlético-GO, será poupado para o confronto de quarta-feira contra o Cruzeiro, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. Edu Dracena também descansa neste final de semana, e Luan ganha a primeira chance na defesa. Zé Roberto, por outro lado, sentiu um desconforto no tendão do adutor esquerdo no jogo treino da última quinta contra o São Caetano, e o departamento médico optou por também preservá-lo. Com dores musculares, Keno é outro desfalque para Cuca em Campinas. Para tentar embalar no Campeonato Brasileiro, mesmo sem opções importantes, o Palmeiras irá a campo nesta tarde com Fernando Prass; Mayke, Yerry Mina, Luan e Juninho; Gabriel Furtado, Tchê Tchê e Alejandro Guerra; Róger Guedes, Willian e Erik, que ganha nova chance depois de anotar três gols no jogo-treino contra o São Caetano..