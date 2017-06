Árbitro pune jogador errado, consulta vídeo e erra novamente

FÁBIO ALEIXO MOSCOU, RÚSSIA (FOLHAPRESS) - O árbitro colombiano Wilmar Roldán foi protagonista de uma trapalhada na vitória por 3 a 1 da Alemanha sobre Camarões neste domingo (25) em Sochi, pela fase de grupos da Copa das Confederações. Aos 15 minutos do segundo tempo, o lateral camaronês Mabouka entrou com força em uma dividida com o alemão Emre Cam e o árbitro apitou falta. Roldán, entretanto, aplicou o cartão amarelo para o volante Siani, que nem estava na jogada. Em seguida, o colombiano foi avisado pelo assistente de vídeo (VAR) que a jogada seria digna de uma punição mais dura. Ao consultar o monitor, o árbitro optou pela expulsão. Deu vermelho para Siani. O camisa 15 de Camarões ficou indignado e falou que não havia feito nada e nem participado da jogada. Roldán consultou novamente o monitor e desta vez deu o vermelho para Mabouka. O lance deixou a partida paralisado por cerca de quatro minutos. Com a vitória, a Alemanha terminou na liderança do grupo B e enfrentará o México na quinta-feira (29), pela semifinal da competição. A Rússia, anfitriã do torneio, acabou na terceira colocação do Grupo A, com somente três pontos, e foi eliminada.