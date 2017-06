Michael Jackson morreu aos 50 anos no dia 25 de junho de 2009 faltando apensa 18 dias para que voltasse aos palcos e desse inícoi a uma série de shows pelo mundo. O astro pop sofreu uma parada cardíaca em casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Nos dias e meses que se seguiram foram marcados por disputas judiciais, especulações sobre a verdadeira paternidade dos filhos do cantor, desavenças familiares e mistérios sobre o que realmente havia causado a morte do cantor.



O astro pop é um dos artistas que mais faturam no mercado e ainda levará um bom tempo para que seja esquecido. Em 2016, ele foi apontado pela revista "Forbes" como o artista pop que mais faturou após a morte. Pelo quarto ano consecutivo, Michael liderou o ranking com US$ 825 milhões (cercad e R$ 2,6 bilhões) entre outubro de 2015 e outubro de 2016. As cantoras Taylor Swift e Adele, por exemplo, faturaram no ano passado cerca de US$ 179 milhões e US$ 80 milhões, respctivamente.