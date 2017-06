Ataque desencanta e Atlético goleia o Vitória por 4 a 1 dentro da Arena

Jogadores do Atlético comemoram o primeiro gol diante do Vitória: porteira aberta (foto: Joka Madruga)

O ataque desencantou, e Atlético chegou à 4ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo (25), o time goleou o Vitória por 4 a 1, na Arena da Baixada. A partida era válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Furacão chegou a 14 pontos, na 11ª posição.

Foi a primeira vez que o Atlético marcou mais de dois gols no Brasileirão. Nas três rodadas anteriores, o time derrotou Atlético-MG, Atlético-GO e São Paulo pelo mesmo placar: 1 a 0. Na única vez em que fez mais de um gol em uma partida da competição, o time paranaense acabou derrotado pelo Bahia por 6 a 2.

ATAQUE

O triunfo do Atlético saiu depois que o meia-atacante Nikão, que estava na reserva, entrou na partida, aos 30 minutos do 1º tempo. Ele substituiu Lucho Gonzalez, que estava machucado. Até então, o time perdia por 1 a 0. Nikão fez um gol e cobrou o escanteio para outro gol, marcado por Wanderson. O terceiro gol foi de Éderson, artilheiro do Brasileirão 2013 e que fazia sua primeira partida como titularem seu retorno ao clube. No fim, o meia Matheus Rossetto marcou um golaço.

Nas três vitórias anteriores, os gols haviam sido anotados pelo lateral Sidcley (2) e pelo zagueiro Wanderson. Nas nove rodadas anteriores do Brasileirão, foram apenas cinco gols marcados.

TABELA

O próximo jogo do Atlético será contra o Sport. A partida está marcada para domingo (2 de julho), às 16 horas, na Ilha do Retiro, em Recife. O time paranaense pode ter a volta do lateral-direito Jonathan.

Antes disso, há um jogo pela Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (28), o Atlético pega o Grêmio, em Porto Alegre, na abertura das quartas-de-final da competição.

ESCALAÇÕES

O Atlético não podia contar com o lateral-direito Jonathan, suspenso. Cascardo ganhou a vaga. Além dessa alteração, já esperada, o técnico Eduardo Baptista surpreendeu e deixou Nikão e Grafite de fora. Matheus Anjos entrou no meio-de-campo e Éderson foi escalado no ataque. O esquema 4-1-4-1 se repetia. “Estamos vindo de uma sequência pesada. Alguns não se recuperaram a tempo”, disse o treinador.

PRIMEIRO TEMPO

Apesar de ter tomado dois sustos no começo, o Atlético apresentou mais mobilidade ofensiva que em jogos anteriores. Tentou lançar bolas nas costas da linha defensiva do Vitória e levou algum perigo. Mas, aos 15 minutos, o time paranaense cometeu uma falta perto da área. E, dois minutos depois, Fred cobrou e marcou 1 a 0 para o Vitória.

O Atlético tentou se recuperar aos poucos. Mas, aos 29 minutos, o time perdeu o meia Lucho Gonzalez, que sentiu uma lesão na coxa. Nikão entrou na equipe e ficou pelo lado esquerdo da linha de meias, com Douglas Coutinho pelo lado direito, Matheus Anjos centralizado e Rossetto mais recuado. O time passou a dominar o meio-de-campo e empatou aos 42 minutos, com Wanderson, após escanteio. Ao fim da primeira etapa, o time somava oito finalizações (cinco certas), contra três (duas certas) do Vitória.

SEGUNDO TEMPO

Para o segundo tempo, o Atlético voltou sem alterações de peças e manteve a aposta nas bolas longas. Mas Nikão passou a jogar pelo lado direito do ataque. E o jogador marcou o segundo gol aos 9 minutos. Ele recebeu uma bola pela direita, cortou para o meio e chutou no canto. Aos 11, Douglas Coutinho cruzou e Éderson fez 3 a 1.

Depois do gol, o time diminuiu o ritmo, enquanto o Vitória se encheu de jogadores ofensivos. Mesmo assim, Éderson quase marcou mais um, aos 26 minutos – a bola bateu na trave. Aos 30, ele deu lugar a Grafite. Aos 32, na última alteração da equipe, Deivid substituiu Matheus Anjos. O jogo parecia se encaminhar para um final sem maiores emoções, mas aos 36 minutos Rossetto fez boa jogada individual e marcou um golaço, ao acertar o ângulo direito do goleiro.

ESTATÍSTICAS

O Atlético somou 15 finalizações (10 certas), 48% de posse de bola e acertou 81% dos passes. O Vitória teve 10 arremates (3 certos), 52% de posse de bola e 84% de acerto dos passes. Os porcentuais são do site Whoscored.

ATLÉTICO 4 x 1 VITÓRIA

Atlético

Weverton; Cascardo, Wanderson, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio, Matheus Rossetto, Lucho González (Nikão), Matheus Anjos (Deivid) e Douglas Coutinho; Éderson (Grafite). Técnico: Eduardo Baptista

Vitória

Fernando Miguel; Patric, Kanu, Fred (Ramon) e Geferson; Willian Farias, Uillian Correia, Yago, Gabriel Xavier (Paulinho) e Neilton (David); Kieza. Técnico: Alexandre Gallo

Gols: Fred (17-1º), Wanderson (42-1º), Nikão (9-2º), Éderson (11-2º), Rossetto (36-2º)

Cartões amarelos: Kieza, Geferson, Patric

Árbitro: Rodrigo Batista Raposo (DF)

Renda: R$ 214.810

Público: 15.770 (pagante), 17.784 (total)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba, domingo, às 16 horas

LANCES DO JOGO

PRIMEIRO TEMPO

4 – Neílson avança pela esquerda e cruza rasteiro. Gabriel Xavier domina e chuta cruzado. A bola sai rente à trave

7 – Kieza recebe de Yago na área e bate cruzado. Weverton defende

11 – Lucho lança nas costas da defesa. Éderson recebe e chuta cruzado. Fernando Miguel põe para escanteio

17 – Gol do Vitória. Lucho Gonzalez derruba Neílton perto da área. Fred cobra e manda no ângulo esquerdo. A bola toca o travessão e entra

19 – Matheus Anjos cobra escanteio. Thiago Heleno cabeceia para fora

25 – Rossetto cobra falta para a área. Wanderson cabeceia e o goleiro pega fácil

26 – Otávio bate de longe. Fernando Miguel pega

41 – Matheus Anjos cobra falta. A bola assusta e vai por cima do travessão

42 – Gol do Atlético. Nikão domina a bola na área, dribla Fred e bate a gol. Fernando Miguel faz boa defesa. Nikão cobra o escanteio. Wanderson ganha de Fernando Miguel no alto e cabeceia para dentro

47 – Nikão cobra escanteio,. Kieza cabeceia para cima. Wanderson tenta cabecear a gol e Fernando Miguel pega

SEGUNDO TEMPO

3 – Neilton cai na área em disputa contra Thiago Heleno na área. O árbitro manda o jogo seguir

7 – Sidcley cruza. Nikão bate de primeira, no contrapé do goleiro. Mas Fernando Miguel Salta e defende

9 – Gol do Atlético. Sidcley faz jogada pela esquerda e toca para Nikão, que dribla um jogador e bate de fora da área, no canto esquerdo do goleiro

10 – Gabriel Xavier finaliza de dentro da área e Weverton espalma. Depois, Neilton finaliza para fora

11 – Gol do Atlético. Douglas Coutinho recebe pela ponta-esquerda e cruza rasteiro. Éderson surge na pequena área e manda de carrinho para dentro

24 – Weverton afasta cruzamento pelo alto. Patric fica com a sobra e bate de primeira, por cima do gol

26 – Éderson recebe de Matheus Anjos e bate forte, cruzado; Fernando Miguel espalma e a bola ainda toca a trave

27 – Éderson cruza. Douglas Coutinho cabeceia por cima

29 – Kieza arremata da meia-lua. A bola sai rente à trave direita

32 – Patric cobra falta frontal e manda para fora

36 – Gol do Atlético. Rossetto avança pelo lado esquerdo e dispara de fora da área. A bola vai no ângulo esquedo

42 – Grafite recebe na linha de fundo e tenta o gol dali mesmo. O goleiro pega

46 – Patric tabela com Yago, recebe e finaliza na área. Thiago Heleno manda para escanteio