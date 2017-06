Léo e Henrique Almeida são os piores em campo do Coxa. Confira as atuações

Wilson (6,0)

Saiu mal da meta no lance do 2º gol. Três defesas difíceis.



Léo (5,0)

Mal na marcação e péssimo no ataque. Falhou no 1º gol.



Márcio (6,0)

Bem pelo alto, mas errou muito na saída de bola quando pressionado.



Werley (6,5)

Fazia uma bela atuação até errar feio no 2º gol, ao tentar deixa Sóbis impedido.



William Matheus (6,0)

Segurou bem na defesa, mas chegou pouco ao ataque.



Jonas (6,5)

Firme na marcação e levou perigo nos chutes de longe.



Matheus Galdezani (6,0)

Atuação regular, mas abaixo do que já mostrou na competição.



Tomas Bastos (S/N)

Entrou aos 33-2º. Pouco tempo em campo.



Tiago Real (6,5)

Maestro do Coxa no primeiro tempo. Bem nas cobranças de escanteio.



Rildo (6,5)

Veloz e bom no drible, foi dos jogadores mais perigosos do Coxa.



Iago Dias (6,0)

Entrou aos 31-2º. Teve uma boa oportunidade de gol.



Henrique Almeida (5,0)

Não produziu absolutamente nada no ataque. Peça nula.



Getterson (5,5)

Entrou aos 25-2º e não conseguiu criar nenhum bom lance.



Alecsandro (6,0)

Esforçado, brigou muito pelas bolas aéreas e teve um gol anulado.