Pachequinho lamenta atuação do Coxa: “Não foi o jogo que gostaríamos”

(foto: Divulgação/ Coritiba)

Em uma entrevista coletiva rápida concedida após a derrota do Coritiba no Mineirão, o técnico Pachequinho definiu a atuação de sua equipe neste domingo como a pior dentro da competição, destacando ainda que o Cruzeiro teve méritos por conseguir anular os pontos fortes do Coxa. Ainda segundo ele, o gol no final do primeiro tempo foi decisivo para o resultado final.



“Vínhamos bem equilibrando o jogo e criando oportunidades. Infelizmente, depois do gol sofrido sentimos um pouco e depois fomos muito abaixo, com poucas situações de troca de passe, marcação e pressão na saída de bola”, disse o técnico coxa-branca. “Hoje o Cruzeiro teve méritos e depois do primeiro gol as coisas ficaram muito mais difíceis, mas não foi o jogo que gostaríamos e nem perto daquilo que fizemos nas outras partidas”, complementou.



Questionado sobre a mudança na lateral-direita, com a saída de Dodô para a entrada de Léo, que acabou falhando no primeiro gol da Raposa, Pachequin ho tratou a alteração como “normal”.



“O Léo vinha treinando muito bem e estava aguardando uma oportunidade e entrou muito bem no jogo contra o Grêmio. Mas hoje o jogo não fluiu da forma como imaginávamos e o Cruzeiro aproveitou isso.”