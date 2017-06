Atlético-PR goleia Vitória e chega a quarto triunfo consecutivo no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-PR chegou a quatro vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro ao bater o Vitória neste domingo (25), por 4 a 1, de virada, na Arena da Baixada. O duelo em Curitiba foi válido pela décima rodada da competição. A última derrota do time no torneio aconteceu no dia 11 de junho, contra o Santos, em casa. Depois, venceu Atlético-MG, Atlético-GO (ambos fora de Curitiba) e São Paulo. Fred, de falta, abriu o marcador para os visitantes. Wanderson, ainda na primeira etapa, conseguiu empatar para os donos da casa após cobrança de escanteio. O Vitória caiu de rendimento no segundo tempo e deixou muitos espaços para o adversário, que soube aproveitar. Aos oito minutos, Nikão recebeu passe na entrada da área e chutou no canto de Fernando Miguel. Três minutos depois, Éderson recebeu um cruzamento na área e só completou para as redes. Perto do final, Matheus Rossetto fechou o placar com chave de ouro; o meia atleticano chutou de fora da área e acertou o ângulo de Fernando Miguel. Com o triunfo, o time paranaense chegou a 14 pontos e ocupa agora a 11ª posição na tabela. Porém, pode ser ultrapassado até o fim da rodada. Já o Vitória continua na zona de rebaixamento. Está em 18º, com apenas oito pontos. ATLÉTICO-PR Weverton; Cascardo, Wanderson, Thiago Heleno, Sidcley; Otávio, Matheus Rossetto, Lucho González (Nikão), Matheus Anjos (Deivid); Douglas Coutinho e Éderson (Grafite). Técnico: Eduardo Baptista VITÓRIA Fernando Miguel; Patric, Kanu, Fred (Ramon), Geferson; Willian Farias, Uillian Correia, Gabriel Xavier (Paulinho), Yago; Neilton (David) e Kieza. Técnico: Alexandre Gallo. Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR) Juiz: Rodrigo Batista Raposo (DF) Cartões amarelos: Patric, Geferson e Kieza (Vitória) Gols: Fred (Vitória), aos 16min, e Wanderson (Atlético-PR), aos 43min do primeiro tempo; Nikão (Atlético-PR), aos 8min, Éderson (Atlético-PR), aos 11min, e Matheus Rossetto (Atlético-PR), aos 35min do segundo tempo