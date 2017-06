Morre Clara Maria, irmã de Caetano Veloso e Maria Bethânia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu, na noite de sexta-feira (23), em Salvador, Clara Maria Velloso Barreto, aos 85 anos —ela era filha de Dona Canô (1907-2012) e irmã de Caetano e Maria Bethânia. Clara Maria estava em Santo Amaro da Purificação, cidade no Recôncavo Baiano de onde vem a família, para os festejos pelo dia de São João, quando passou mal. Chegou a ser levada de ambulância para um hospital em Salvador, onde foi diagnosticado um infarto. Ela ainda foi encaminhada para um cateterismo, mas não resistiu e morreu durante o procedimento. Clara Maria era a segunda filha mais velha de Dona Canô, depois de Eunice Velloso, filha adotiva que morreu em 2011. A cantora Maria Bethânia prestou uma homenagem à irmã em sua página no Facebook. "A memória de sua ternura, fala mansa, delicadeza e sorriso largo aquecerá sempre nossos corações, como fogueira de São João", escreveu a intérprete. Caetano, em nota, também lamentou a morte de Clara Maria: "Foi uma notícia que nos abalou e desorientou. Ela era a irmã sábia. Aquela que não se mostrava interessada nem interessante na minha infância (apenas muito bonita, com seus cabelos louros numa família de mulatos), mas se revelou a que melhor entendia os labirintos de nossas vidas. Tomou conta de nós quando crescemos e, depois, de nossos filhos em sua primeira infância." Clara Maria deixa dois filhos, o compositor Jota Velloso e Maria, além de dois netos, João Francisco e Caio.