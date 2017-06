ATUAÇÕES: Nikão é decisivo na vitória do Atlético

Nikão: destaque do Atlético contra o Vitória (foto: Joka Madruga)

O meia-atacante Nikão foi o destaque do Atlético na goleada de 4 a 1 sobre o Vitória, neste domingo (25), pela 10ª rodada do Brasileirão. Ele fez um gol e cobrou o escanteio para Wanderson marcar, além de outras boas jogadas.

Weverton (6,0)

Duas defesas, uma delas difícil. Seguro e bom na reposição

Cascardo (6,0)

Teve algumas dificuldades no 1º tempo. Melhorou na etapa afinal

Wanderson (7,0)

Marcou o 1º gol e foi bem na defesa ,tanto pelo alto quanto pelo chão

Thiago Heleno (6,5)

Sobressaiu-se na defesa, principalmente em jogadas pelo alto

Sidcley (6,0)

Foi participativo no apoio e nem tão nem assim na marcação

Otávio (7,0)

Desdobrou-se na marcação, foi o campeão de desarmes (5) e de passes certos do time (95% de acerto)

Matheus Rossetto (7,0)

Ajudou a marcar, tocou bem a bola e marcou um golaço

Lucho González (5,5)

Fez uma boa jogada e errou alguns passes até sair machucado

Nikão (7,5)

Entrou aos 30-1º, tocou bem a bola e encaminhou a vitória do Atlético, com uma assistência e um gol.

Matheus Anjos (6,0)

Inseguro em alguns lances no 1º tempo. Melhorou no 2º tempo

Deivid (sem nota)

Entrou aos 32-2º. Jogou pouco tempo

Douglas Coutinho (6,0)

Perdeu algumas jogadas no ataque, mas foi decisivo no passe do 3º gol

Éderson (6,5)

Deu mobilidade ao ataque, buscando jogo. E ainda marcou um gol

Grafite (sem nota)

Entrou aos 30-2º. Jogou pouco tempo