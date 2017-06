Bacacheri recebe evento em julho

A Feira Vinil Vivo na Nova Garagem já tem data. Será no dia 8 de julho, um sábado, na loja Nova Garagem, no Bacacheri. O DJ Gilber de Oliveira Pontes vai levar seus bolachões para tocar enquanto os visitantes passeiam pelos 10 expositores do evento — incluindo o próprio Gilber que sempre participa da Vinil Vivo com seu acervo. Esta edição da feira será embalada por sucessos dos anos 80.

O jornalista e organizador do encontro, Aroldo Glomb, explica que o vinil nunca deixou de existir e resistiu a todos esses anos contra o CD e a música digital — tanto que o evento chega na sua sexta edição em menos de um ano.

“O vinil não acabou e voltou pois os colecionadores continuaram comprando discos. Em outros países o cenário está mais forte, mas aqui também está crescendo com força total. Curitiba tem um status importante entre os colecionadores de discos” explica.