Feira de cursos será em agosto

Estudantes e professores de escolas interessados em visitar a 15ª Feira de Cursos Profissões da UFPR, que será realizada em agosto, devem se apressar. As inscrições para as visitas em grupo (que acontecerão nos dias 24 e 25 de agosto) já estão abertas e devem ser feitas exclusivamente no portal do evento: http://www.feiradecursos. ufpr.br/. Há limitação de vagas por período e, à medida que vão sendo preenchidos, os horários são bloqueados.

A feira acontecerá de 24 a 27 de agosto, no complexo da UFPR de Piraquara. Nos dois primeiros dias, o evento receberá apenas visitas de grupos de escolas, em quatro horários: 9 horas, 11 horas, 13h30 e 15h30. Nos dias 26 e 27, a feira estará aberta para o público em geral. A Feira de Cursos Profissões da UFPR deve atingir novo recorde de público em 2017. são esperados 95 mil estudantes. As inscrições para o vestibular da UFPR começam no dia 16 de agosto.