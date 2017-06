Cruzeiro bate Coritiba e quebra sequência de três partidas sem vitória no Brasileiro

THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O Cruzeiro venceu o Coritiba na tarde deste domingo (25) por 2 a 0 em partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time mineiro evitou que chegasse ao quarto confronto sem triunfos na temporada -marca que seria a pior da equipe em 2017. Thiago Neves e Rafael Sóbis foram responsáveis pelos gols do jogo disputado no Mineirão. Com o resultado, o Cruzeiro chega à nona colocação do torneio nacional, com 14 pontos conquistados. O Coritiba, por sua vez, chega ao quinto jogo sem vencer e contabiliza 15 pontos. Os paranaenses estão na sétima posição. Thiago Neves foi quem abriu o placar aos 37min do primeiro tempo. Após boa jogada com Alisson pelo lado esquerdo, Diogo Barbosa cruzou, e o meio-campista chegou chutando para marcar seu oitavo gol na temporada. O gol que determinou o triunfo cruzeirense saiu aos 19min da etapa final. Após chutão da defesa, a bola sobrou para Rafael Sóbis, que partiu para a área adversária, driblou o goleiro Wilson e o lateral William Matheus para anotar seu 11º gol em 2017. Na próxima rodada, o Cruzeiro tem o clássico contra o Atlético-MG, domingo, no Mineirão. Mas antes disso, o time dirigido por Mano Menezes pega o Palmeiras pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Já o Coritiba, que está em declínio, buscará a recuperação em seu estádio diante do Vasco no domingo. CRUZEIRO Fábio; Ezequiel, Léo, Caicedo, Diogo Barbosa; Lucas Romero (Hudson), Ariel Cabral, Robinho, Thiago Neves; Alisson (Rafael Marques), Rafael Sóbis (Sassá). T.: Mano Menezes CORITIBA Wilson; Léo, Marcio, Werley, William Matheus; Jonas, Matheus Galdezani, (Tomás Bastos), Tiago Real; Rildo (Iago Dias), Henrique Almeida (Getterson), Alecsandro. T.: Pachequinho Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG) Juiz: Marcelo Aparecido R de Souza (SP) Público/Renda: 11.770 pagantes (14.190 presentes) / R$ 213.928,00 Cartão amarelo: Alecsandro, Dodô (Coritiba) Gols: Thiago Neves, aos 37min do 1º tempo, e Rafael Sóbis, aos 19min do 2º tempo