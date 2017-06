Água de chuva não deve ser misturada

A água da chuva e o esgoto doméstico também nunca devem ser misturados. Cada um tem sua rede própria. A água da chuva deve ser canalizada para a tubulação de concreto, implantada pela Prefeitura. É chamada de galeria de água pluvial. É nesta rede que estão as bocas de lobo, equipamento com grade, instaladas entre a rua e o meio-fio, e que servem para absorver a água da chuva.

Quando os moradores fazem ligações irregulares, ou seja, direcionam a água da chuva na rede da Sanepar, aumenta o volume dentro da rede, o que provoca extravasamentos e até mesmo refluxo do esgoto para dentro dos imóveis, porque as redes coletoras, as estações elevatórias e as estações de tratamento do esgoto estão dimensionadas para receber apenas o esgoto doméstico.