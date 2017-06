Pedalada promove despoluição em Curitiba

Uma pedalada organizada por cicloativistas, ontem, foi mais uma etapa para a discussão da recuperação do Rio belém, que corta Curitiba de Norte a Sul. A pedalada reuniu cicloativistas, lideranças comunitárias, religiosas, políticas e da sociedade em geral.

A pedalada fez parte da campanha “+Vida no Rio Belém”, lançada no Dia do Rio (24 de novembro) do ano passado. Ainda em 2016, foram promovidas várias blitz de conscientização com a entrega de 30 mil cartilhas para os moradores e comerciantes da Bacia do Rio Belém, que compreende 37 bairros da Capital. O Rio Belém corta Curitiba numa extensão de 21 quilômetros.

Em 2017, no âmbito da campanha, foi realizada uma grande audiência pública na Câmara Municipal de Curitiba para debater o assunto. Desde então, diversas parcerias foram feitas para o desenvolvimento de ações pontuais para despoluição do rio.