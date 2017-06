Hospital terá “aula de vôlei”

Pacientes do Hospital Universitário Cajuru, em Curitiba, participam, hoje, de uma atividade proposta pela Federação Internacional de Vôlei. Acompanhado por educadores físicos, o campeão olímpico Giba visitará o setor de ortopedia do hospital para dar orientações e difundir o vôlei como um esporte acessível, que pode ser praticado por quaisquer pessoas em quaisquer situações, independentemente do modo como é jogado.

A ação Vôlei do Seu Jeito envolverá os pacientes e seus acompanhantes em uma atividade com balões, em que serão mostrados os movimentos básicos do esporte. Essa ala do hospital costuma atender vítimas do trânsito, mas também recebe muitos “atletas de final de semana”. A ação busca “aquecer” os curitibanos para os jogos finais da Liga Mundial de Vôlei, que serão realizados em Curitiba entre os dias 4 e 8 de julho.

As ativideades do Vôlei do Seu Jeito começaram no sábado, em três colégios de Curitiba, histas olímpicos Giba, Emanuel e Elisângela. As atividades do movimento serão realizadas antes, durante a após a Liga Mundial, que tem sua fase final disputada em Curitiba.