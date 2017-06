'O Jardim de Bronze' coloca Buenos Aires como personagem da trama

DIEGO BARGAS SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O best-seller argentino "El Jardín de Bronce", de Gustavo Malajovich, ainda não foi traduzido para o português, mas o público brasileiro já pode ver sua adaptação para a TV. O livro, e agora série da HBO, conta a história de um pai em busca da filha desaparecida. "O Jardim de Bronze" estreou simultaneamente em toda a América Latina no domingo (25). Na trama, o arquiteto Fabián Danubio (Joaquín Furriel), vê a filha de 6 anos pela última vez enquanto ela entra com a babá no metrô de Buenos Aires. A capital surge "como um personagem", define o ator. "A série mostra locais pouco conhecidos, o expectador verá a cidade não de maneira turística, mas real." Em outras produções, há bons exemplos da sinergia promovida entre os países latinos, como a série "O Hipnotizador" (2015), gravada no Uruguai com atores locais, argentinos e brasileiros e falada em espanhol e português. A mistura, porém, não é regra. Apesar da estreia ao mesmo tempo no continente, toda a mão de obra de "O Jardim de Bronze" é argentina. "Questões econômicas são as menos relevantes, pensamos mais em uma estratégia criativa", justifica Roberto Rios, vice-presidente corporativo de produções originais da HBO Latin America. "Buscamos histórias fiéis às suas origens", diz Rios. "O conteúdo tem aptidão natural em seu próprio mercado, mas lidamos com um público aberto a outras culturas." A ideia é ir contra o conceito hollywoodiano de homogeneizar o produto final. "Nosso objetivo é contar as histórias da maneira mais impactante possível. Não passamos tinta branca por cima de nada. Trocamos advogadas por prostitutas se isso deixar a trama mais aguda." O padrão de qualidade é monitorado com o envolvimento da HBO em todo o processo. Rios afirma que as equipes criativas gostam de ter os executivos por perto. "Nos colocamos no lugar do espectador ideal, que viu 'Game of Thrones' [também produzida pelo canal] e vem com muita bagagem." NA TV O JARDIM DE BRONZE Onde: na HBO, dom., às 21h