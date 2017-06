Técnico do Atlético exalta triunfo e entrada de Nikão

O técnico Eduardo Baptista, do Atlético: "Com a lesão (do Lucho), tinha que arriscar" (foto: Geraldo Bubniak / AGb)

O técnico do Atlético, Eduardo Baptista, exaltou o triunfo sobre o Vitória, mas minimizou o placar. Ele também falou sobre o meia-atacante Nikão, que entrou ainda no primeiro tempo e e ajudou a encaminhar a vitória de virada com uma assistência e um gol.

“Às vezes tem que reprogramar. A ideia era dar um respiro para o Nikão. Ele vinha de uma sequência de jogos forte”, disse o treinador, explicando por que o deixou no banco de reservas – Nikão entrou aos 30 minutos do 1º tempo, depois que o meia Lucho Gonzalez sentiu uma lesão. “Com a lesão, tinha que arriscar. Foi determinante a entrada, principalmente quando ele trocou de lado. Minutos antes do 1º gol (que saiu após uma jogada de Nikão), ele tinha trocado com o Coutinho (que foi para o lado esquerdo). Se tivesse virado 1 a 0,l seria ruim”.

Para Baptista, a vitória em si foi mais importante que a diferença de gols. “Vitória de 1 a 0 e 4 a 1 valem os mesmos 3 pontos”, disse o treinador. “Claro que é bom ver bastante gols. Mas, no próximo jogo, se for para ganhar de 1 a 0 , vamos ganhar de 1 a 0. Se a gente puder fazer gol, ótimo. Se puder ganhar de 1 a 0, ganhamos de 1 a 0. O que vale é fazer ponto e subir”, ressaltou.

O próximo jogo do Atlético é pela Copa do Brasil – o time pega o Grêmio em Porto Alegre, na quarta-feira (28). “A gente está em um momento bom, mas já teve momento ruim. Uma vitória dessas te dá uma confiança maior, mas tem que lembrar que o Campeonato Brasileiro e as fases de outras competições são jogos de altíssimo nível. A gente tem que estar focado”, falou ele.