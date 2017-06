Presidente do Paraná deve ir à CBF contra arbitragem nesta segunda-feira

Leonardo Oliveira, presidente do Paraná Clube: “Eu vou fazer (a reclamação formal), vou ao Rio de Janeiro. É a minha função” (foto: Divulgação / Paraná Clube)

O presidente do Paraná Clube, Leonardo Oliveira, deve ir nesta segunda-feira (26) à CBF protocolar uma reclamação formal contra erros de arbitragem. Ele reclama que o time foi prejudicado nos dois jogos da última semana – empate em 0 a 0 com o Internacional, em Porto Alegre (no dia 20) e derrota de 2 a 1 para o Criciúma (no dia 23).

“Eu vou fazer (a reclamação formal), vou ao Rio de Janeiro. É a minha função”, declarou o dirigente, em entrevistas a rádios. Por outro lado, ele deu a entender que o esforço será em vão. “Não vai resolver. O povo brasileiro está cansado de ser roubado”.

O lance que tirou a paciência de Oliveira ocorreu diante do Criciúma. Aos 25 minutos do 1º tempo, o lateral Cristovam foi atingido pelo atacante Silvinho, que levou cartão amarelo no lance. Os jogadores do Paraná reclamaram e o árbitro soltou um cartão amarelo no bolo de jogadores. O “premiado” foi Cristovam, coincidentemente o único que já tinha sido advertido na partida. Ele teve que deixar o campo.

“Você vai a Porto Alegre, o D'Alessandro fala o jogo inteiro e não recebe amarelo. Aí vem aqui (em Santa Catarina), toma cotovelada na boca, o jogador deles só recebe amarelo, o meu vai reclamar. Errou, claro, mas é expulso. Pelo menos expulsa os dois, o jogo inverteria”, disse Oliveira.

Outra reclamação do dirigente foi na partida contra o Inter. O atacante Robson tentou passar por Danilo Silva e caiu na área. O árbitro daquele jogo, Eduardo Tomaz de Aquino Valadão, marcou simulação. O problema é que, na sequência do lance, Gabriel Dia marcou um gol, que acabou anulado. “Você treina, se esforça, vira o Brasil jogando, traz gente, aí vem esses caras e roubam a gente. Fica difícil. Dá vontade de largar tudo”, disse.

BITECO

O meia-atacante Guilherme Biteco foi operado na manhã deste sábado (24), no Hospital Nossa Senhora do Pilar. O procedimento para a reconstrução do tendão de Aquiles esquerdo foi realizado pela equipe do Dr. César Baggio Pereira. Biteco se lesionou contra o Figueirense, no dia 16 de junho, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. “O pior já passou. Agora, é seguir firme no tratamento. Sei que é um processo demorado, mas espero estar novamente em campo o mais cedo possível para ajudar meus companheiros”, disse Biteco, ao site oficial do clube. A previsão inicial é que ele demore três meses poara voltar a jogar.