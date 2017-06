Curitiba receberá mais uma edição do Brave Combat

A oitava edição do Brave Combat Federation, maior evento de MMA do Oriente Médio, foi confirmada no Brasil. Depois das recentes edições em Abu Dhabi e Índia, o local escolhido foi Curitiba, cidade conhecida como celeiro dos principais lutadores do mundo.

A escolha aconteceu depois que a L.A. Sports adquiriu os direitos de organizar os eventos Brave no país. A empresa, que atua há 10 anos no mercado futebolístico, sendo responsável pela negociação de vários atletas pelo mundo, é pioneira há 4 anos no investimento de atletas de MMA, trazendo toda a estrutura que foi dada ao futebol para este novo segmento.

Agora a L.A. Sports aposta em evento internacional, tendo à frente da equipe o empresário Luiz Alberto Martins de Oliveira Filho, que trouxe para o time o advogado Rodrigo Reis Silva, que juntamente com Gustavo Firmino, Vice Presidente do Brave Global, fazem parte da direção executiva.

O Brave Combat Federation é o evento que cresce mais rapidamente no mundo. No card 14 lutas confirmadas com atletas da Índia, Filipinas, Alemanha, Inglaterra, Líbano, Moçambique e muitas feras brasileiras. Será transmitido ao vivo pelo Canal Combate para 65 países. A organização do evento promete uma noite com lutas inesquecíveis, sendo duas disputas de cinturão.

O anúncio da escolha da capital paranaense, como sede para o evento internacional, foi feito neste sábado, 24 de junho, pelo Presidente do Brave, Mohammed Shahid, através das redes sociais. Mais detalhes sobre o evento e anúncio das lutas, nas mídias sociais do Brave Combat Federation.