Curitiba vai sediar Congresso Brasileiro de Biscoitos Decorados

(foto: Divulgação)

Curitiba vai ser sede do 1º Congresso Brasileiro de Biscoitos Decorados. Idealizado pela empresária Ana Luiza Spengler e organizado pela Click Conhecimento, o CBBD acontece dias 18 e 19 de agosto, no Sheraton Curitiba e vai ser dividido em workshops, palestras, aulas show e uma feira expositiva. Para os congressistas, a programação contempla experiências com importantes nomes da confeitaria artística brasileira como Ana Elisa Salinas, expoente confeiteira que acumula diversos prêmios internacionais, e o designer de doces, Chico Zinneck, além de poderem participar do concurso – inédito no Brasil – “Concurso de Biscoito Decorado” que vai eleger o melhor biscoito decorado e contemplar o vencedor com o troféu CBBD 2017/2018.

Paralelo ao congresso, será realizada a Feira Cookie Brasil com entrada gratuita a visitantes que vão poder conferir o que há de melhor no segmento. Entre os parceiros, está o Sebrae, visto que a ideia do evento é fomentar o mercado de biscoito decorado dando a oportunidade a empreendedores em ter contato desde a aquisição de matéria prima à venda propriamente dita. “Hoje existem diversos confeiteiros que trabalham com biscoito decorado, mas que não alavancam seus negócios por não vislumbrar esse trabalho como um negócio”, conta Ana Luisa. Quem quiser participar do evento já encontra mais informações e link para inscrições no site www.cbbd.com.br.

Serviço

O que: Congresso Brasileiro de Biscoitos Decorados

Onde: Sheraton Curitiba – Av. Sete de Setembro, 4211

Quando: 18 e 19 de agosto

Mais informações: www.cbbd.com.br