Sem perder há quatro rodadas, Botafogo encara o Avaí

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo tem tudo para manter a boa fase no Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (26), o time carioca enfrenta o Avaí, no estádio Nilton Santos, em busca da terceira vitória consecutiva. Um triunfo colocará o Botafogo em terceiro lugar na competição. O time dirigido por Jair Ventura passou por altos e baixos no começo do Brasileiro, mas agora não sabe o que é perder há quatro rodadas. Vindo de triunfos sobre Chapecoense e Vasco, o Botafogo tem o seu estádio como trunfo para esse jogo, pois venceu três das quatro partidas disputadas no Engenhão e empatou uma vez. Para completar, o Avaí foi derrotado nas cinco vezes em que atuou como visitante. Para encarar o time catarinense, o Botafogo não poderá contar com o zagueiro Joel Carli e com o meio-campista João Paulo, suspensos. Marcelo e Montillo serão os substitutos, respectivamente. Pelo lado do Avaí, que só ganhou uma partida em nove rodadas e ocupa a lanterna, o desfalque será o veterano meia Marquinhos. Pedro Castro deve ser o escolhido para ajudar Juan na criação de jogadas. BOTAFOGO Gatito Fernández; Arnaldo, Marcelo, Igor Rabello, Victor Luis; Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, Matheus Fernandes, Montillo; Rodrigo Pimpão, Roger. T.: Jair Ventura AVAÍ Kozlinski; Maicon, Betão, Gustavo, Capa; Luan, Judson, Pedro Castro; Juan; Rômulo, Júnior Dutra. T.: Claudinei Oliveira Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) Horário: 20h desta segunda-feira Juiz: Caio Max Augusto Vieira (RN)