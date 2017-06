Prefeitura realiza semana de combate às drogas

O governador Beto Richa abre, hoje, as atividades da Semana Estadual da Prevenção ao Uso Indevido de Drogas (Previda). A solenidade será no Palácio Iguaçu, com início às 9 horas. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, participa do evento e fará a palestra inicial. O Previda vai até a sexta-feira.

Secretarias estaduais e municipais vão promover várias ações e palestras gratuitas ao longo da semana para conscientizar a população sobre o risco das drogas. A abertura oficial será hoje, coincide com o Dia Internacional de Combate às Drogas, data escolhida pela Organização das Nações Unidas (ONU).

O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, e o presidente da Associação Psiquiátrica da América Latina, Antônio Geraldo da Silva, farão as primeiras palestras do evento.

A partir das 19h30, no auditório Mário de Abreu, do bloco verde da PUCPR, o secretário da Defesa Social e Trânsito, Algacir Mikalovski, irá falar sobre segurança pública dentro da semana de combate ás drogas. Na sexta-feira, também será feita uma Balada Protegida com foco na prevenção e combate às drogas.