São José dos Pinhais prepara feira solidária

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária de São José dos Pinhais realiza mais uma vez a tradicional Feira de Inverno, que vai de 5 até 15 de julho, das 9 às 18 horas na Rua XV de Novembro, entre as Ruas Marechal Deodoro da Fonseca e Tenente Djalma Dutra.

A Feira de Inverno conta com produtos da época e é uma ótima opção para a compra dos mesmos, já que os preços aplicados são justos e os produtos de qualidade.

Participam artesãos distribuídos em cinco barracas, que reúnem aproximadamente 30 pessoas comercializando no local. Entre os produtos vendidos estão mantas, artigos de lã em tricô e crochê, pantufas, cachecóis, gorros, ponchos, golas com toucas, além de artesanatos em geral, como pano de prato, utensílios para casa, bijuterias, enfeites, bolsas, objetos de decoração, roupas e muito mais. Os artesãos também sempre estão buscando inovar seus produtos e trazer o melhor para o público.

A Economia Solidária é uma forma alternativa de desenvolvimento que promove a inclusão de pessoas em uma atividade produtiva.