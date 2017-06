Dicas para economizar nas compras online

Quem acompanha a movimentação de sites de ofertas e cupons de desconto, sabe que todos os dias são divulgadas inúmeras oportunidades de compra a preços atrativos, oferecidas pelas maiores lojas virtuais do país. Porém, existem alguns períodos específicos onde a situação fica mais favorável para o consumidor, levando em conta que os descontos são mais agressivos.

Compradores esporádicos, e até mesmo os consumistas, podem ter dificuldades em perceber os dias de melhores descontos, mas há uma certa rotina nesta dinâmica do mercado, e os consumidores mais atentos e racionais podem economizar um bom dinheiro, se ficarem atentos a ela.

Segundo a equipe do site Descontos Top (https://descontostop.com), após o dia 20 de cada mês e durante os feriados prolongados, os descontos são mais favoráveis aos clientes, em função da queda na visitação de consumidores às lojas virtuais.

Como grande parte da movimentação do varejo vem de trabalhadores que recebem o salário entre o último dia útil de um mês e o quinto dia útil do mês seguinte, as vendas tendem a cair com a proximidade do final do mês, pois neste período, grande parte da população já comprometeu seus rendimentos com o pagamento de contas e com as tradicionais despesas de uma casa.

Com base neste fato, muitas lojas virtuais intensificam a liberação de ofertas e cupons de desconto após o dia 20 de cada mês, com a expectativa de atingir suas metas de vendas, pois esperam atrair mais clientes.

Aéreas — Essa lógica não é seguida pelas companhias aéreas, que adotam uma estratégia específica para as vendas das passagens. Na maioria dos casos, por conta do endereço IP (identidade do computador), os preços costumam ficar mais altos a medida que data de embarque buscada se aproxima.

Ou seja, quanto mais cedo a compra for feita, maior é o desconto. Além disso, os melhores preços são praticados durante a madrugada e para embarques também de madrugada e no meio da semana. Vale a pena ainda acompanhar as aéreas para ver os descontos que elas oferecem.

Feriado tem boas ofertas

Uma outra boa dica é aproveitar os feriados prolongados. Enquanto o turismo é aquecido nos feriados prolongados, o movimento na internet fica frio nestes dias, pois grande parte dos consumidores que tem poder aquisitivo para comprar nas lojas virtuais acaba viajando, e com isso, reduzindo o uso de computadores, tablets e smartphones.

Por conta disso, as grandes lojas virtuais lançam ofertas e cupons de desconto específicos para os feriados prolongados, com o objetivo de aquecer as vendas.

Então é uma boa ideia, pesquisar os preços dos produtos que deseja comprar, mas vale a pena deixar para fechar a compra naquele feriado prolongado que você, talvez, tenha de ficar em casa. Ou mesmo de for viajar, vale a pena não esquecer de levar o notbook para passear, e de quebra, garantir um bom preço na peça que foi “namorada” por dias.

Tem ainda uma outra dica que vale para a compra de produtos eletrônicos, roupas e calçados. Como todos os acessos à loja online ficam registrados pelo IP (espécie de identidade do computador) é comum que aquele produto que você pesquisa sempre acabe tendo uma redução de preço.

Isso pode acontecer quando a empresa quer vender e, mas percebe que o comprador não está convencido sobre a aquisição.

Paciência antes de finalizar

Agora que os segredos dos descontos na rede foram desvendados, o melhor a fazer é estabelecer um calendário com os objetos do desejo e as melhoras datas para compr. Além disso, é importante saber que para conseguir os melhores descontos, é preciso planejamento e paciência para fazer uma boa compra. É isso mesmo!

Pode ser difícil esperar mais de um mês para comprar um produto, após tê-lo escolhido, mas que souber esperar pode se surpreender com a economia, se tiver paciência para fazer isso.

Finalmente, fica uma dica básica de economia: ao planejar uma compra, analise o valor total do produto e não se iluda com o valor de parcelas. Observe que o pagamento no boleto muitas vezes dá direito a 10% de desconto.

Frete — Para ter certeza do valor final da compra não esqueça de incluir no custo final o valor do frete. O valor do frete pode variar muito de loja para loja, chegando a ser o dobro de uma loja para outra, ou mesmo grátis. Por esse motivo, não deve ser levado em consideração apenas o preço do produto, mas também o custo de envio.

O consumidor deve prestar atenção se a loja possui alguma política de envio, como frete grátis nas compras a partir de certo valor ou para produtos de determinadas seções ou marcas.

Vale lembrar que algumas lojas oferecem frete grátis para compras acima de determinado valor mas não deixam isso claro em nenhum local do site, por isso é interessante colocar todos os produtos desejados no carrinho e em seguida simular o frete.

Redes sociais — Visite a página das lojas nas redes sociais. Algumas lojas lançam promoções exclusivas para seus seguidores nas redes sociais. Mesmo que não se deseje seguir as empresas nas redes sociais, pelo menos visite suas páginas para conferir se existe alguma boa promoção disponível.