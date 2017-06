Flamengo vence na Fonte Nova, sobe e manda o Bahia para a zona de rebaixamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo continua subindo no Campeonato Brasileiro. No jogo que marcou a estreia do meia Éverton Ribeiro, o time rubro-negro derrotou o Bahia neste domingo (25), na Arena Fonte Nova, por 1 a 0 e pulou para a terceira colocação. Essa foi a quinta partida consecutiva sem derrota do Flamengo, que somou três vitórias e dois empates no período. Agora, o Flamengo chegou aos 17 pontos e já sonha em caçar os primeiros colocados -a liderança pertence ao Corinthians, com 26 pontos, seguido pelo Grêmio, com 22. O trabalho do Flamengo ficou facilitado graças à expulsão do zagueiro Lucas Fonseca no primeiro tempo. Ele recebeu cartão amarelo por reclamação e voltou a ser advertido após um desentendimento com o atacante Guerrero. Mesmo com um a menos o Bahia chegou a ameaçar o gol de Thiago em pelo menos duas oportunidades. Mas foi o Flamengo quem se deu melhor em uma jogada do recém-contratado Éverton Ribeiro. O meia carregou pelo meia e tocou para Berrío, que acertou chute cruzado para definir o placar aos 27min do segundo tempo. Essa foi a terceira derrota consecutiva do Bahia, que parou nos 10 pontos, ocupando o 17º lugar. A equipe dirigida por Jorginho também não vence há cinco partidas. Na próxima rodada, o Flamengo tentará manter a boa fase diante do São Paulo, no próximo domingo, na Ilha do Urubu. O Bahia precisará urgentemente ganhar o clássico estadual contra o Vitória, também no domingo, em duelo de dois times que ocupam a zona da degola. BAHIA Jean; Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca, Matheus Reis; Juninho, Matheus Sales, Zé Rafael, Vinícius (Rodrigo Becão), Allione (Régis Souza); Edigar Junio (Mendoza). T.: Jorginho FLAMENGO Thiago; Rodinei, Rhodolfo, Rafael Vaz, Trauco; Márcio Araújo, Willian Arão (Berrío), Diego, Éverton Ribeiro (Cuéllar), Matheus Sávio (Vinicius Jr.); Guerrero. T.: Zé Ricardo Estádio: Fonte Nova, em Salvador (BA) Juiz: Igor Junio Benevenuto (MG) Público e renda: 14.065 pagantes / 22.271 presentes/ R$ 730.534,50 Cartões amarelos: Matheus Reis, Lucas Fonseca (Bahia); Éverton Ribeiro, Guerrero, Rodinei (Flamengo) Cartão vermelho: Lucas Fonseca (Bahia) Gols: Berrío, aos 27min do segundo tempo (Flamengo)