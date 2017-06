Dicas para ficar longe das doenças do frio

A estação mais fria do ano chega e, com ela as típicas doenças do inverno. Nesse período deve aumentar o cuidado da população e dos profissionais de saúde com relação, principalmente, às doenças respiratórias, que são mais comuns nesta época do ano.

A grande preocupação dos especialistas é com a gripe H1N1. “A melhor maneira de se proteger da doença é a vacinação, que apresenta até 90% de eficácia e tem efeitos protetores com duração de 8 a 12 meses.

No entanto esses efeitos não se iniciam imediatamente após a vacinação, mas depois de 2 a 4 semanas. Por isso, é fundamental que as pessoas se vacinem antes da chegada do frio mais intenso”, alerta o médico infectologista da Unimed Laboratório Jaime Rocha.

A campanha de vacinação na rede pública para os grupos prioritários (idosos, crianças, gestantes, trabalhadores da área da saúde, entre outros) já foi encerrada.

Para quem não pode tomar a vacina na rede pública, a orientação é que busque a opção em laboratórios particulares.

A vacina oferecida pelo governo ainda é a trivalente, com apenas uma cepa B. Na rede particular está disponível a tetravalente, que protege contra a gripe A/H1N1, A/H3N2 e dois tipos (cepas) B.

A vacina não pode ser tomada por quem tem alergia a proteína do ovo.

Confira 7 dicas para evitar as doenças do inverno

1. Mantenha-se hidratado. O inverno pode ser muito seco e, devido a isso, surgem doenças decorrentes do ressecamento das vias aéreas. Coloque bacias de água ou toalhas molhadas nos cômodos da casa para umidificar o ambiente. Essa medida evita doenças como bronquite, pneumonia, rinite, alergias, etc.



2. Alimente-se de maneira saudável. No frio, as pessoas tendem a consumir alimentos mais calóricos. Não se esqueça que as frutas e os vegetais oferecem vitaminas, minerais e antioxidantes que fortalecem o sistema imune.



3. Vacine-se contra a gripe. No inverno as pessoas costumam ficar mais juntas em ambientes fechados e isso facilita a transmissão de vírus, como os da gripe A.



4. Evite permanecer em ambientes fechados, que favorecem a transmissão de vírus e bactérias.



5. Consuma chás e bebidas quentes para aquecer a garganta e use cachecóis.



6. Exercite-se regularmente. Atividades aeróbicas como nadar, correr ou simplesmente andar, ajudam a eliminar toxinas que enfraquecem o sistema respiratório e aumentam a capacidade respiratória. Evite exercícios físicos ao ar livre em dias muito frios e secos.



7. Use soro fisiológico para umidificar as narinas. Essa medida ajuda a prevenir otite, sinusite e outras doenças das vias aéreas.