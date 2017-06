Fiscalização do MP descobre remédios em cela de Cabral

LUIZA FRANCO RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Em fiscalização surpresa na cela onde está preso o ex-governador do Rio Sérgio Cabral, o Ministério Público encontrou duas caixas com quase 30 comprimidos de antidepressivos (medicação controlada, de tarja preta) e dezenas de comprimidos não identificados. Cabral está detido na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, no Rio. Segundo o Ministério Público, Cabral disse ter receita médica para dois antidepressivos por dia e que os demais comprimidos são vitaminas. A blitz constatou que mais dois presos, custodiados em outras celas, também mantinham medicação controlada. O diretor da cadeia, Fabio Ferraz Sodré, foi advertido pelo Ministério Público sobre a quantidade de remédios à disposição dos internos. "[Eles] poderiam ministrar acidental ou intencionalmente alta dose, levando à internação ou até a morte, além da possibilidade de tráfico dos comprimidos", diz o órgão. Sodré afirmou que os custodiados recebem remédios para um período mais longo, para não sobrecarregar o serviço da enfermaria com a entrega diária de comprimidos. Notificada, a Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) informou que os medicamentos foram retirados da cela e serão entregues só na hora prescrita. A defesa de Cabral não foi localizada até a publicação deste texto.