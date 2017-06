A Assembleia Legislativa abriu licitação para a contratação de empresa para o fornecimento de combustível para os veículos a serviço da administração da Casa. O valor máximo da concorrência é de R$ 149.352,00 por um contrato de um ano. O edital prevê o fornecimento de 36 mil litros de gasolina e 12 mil litros de óleo diesel.

Novo pacote

Entre os deputados, a expectativa é que o governo encaminhe nos próximos dias um novo pacote com medidas de ajuste fiscal. Entre as propostas em estudo estaria o pagamento de gratificações para que policiais militares em condições de se aposentar continuem na ativa. PMs já aposentados também teriam benefícios para voltar aos trabalhos na área administrativa, liberando contingentes para o policiamento.

Universidades

Entre as medidas mais polêmicas estaria o estabelecimento de limitações para gratificações de determinadas categorias. A proposta atingiria principalmente servidores de universidades estaduais, que andam em “guerra” com o Executivo em virtude da exigência de transparência na gestão da folha de pagamento dessas instituições. Parlamentares governistas já prevêem novas manifestações do funcionalismo contra as propostas.

Tarifa

A bancada de oposição na Assembleia pediu que o Procon investigue os reajustes na conta de água e esgoto feitos pela Sanepar no Paraná. O reajuste mais recente, de 12,63%, entrou em vigor no dia 1º de maio. Segundo o bloco oposicionista, desde 2011, a Sanepar realizou nove reajustes, sendo que o aumento acumulado no período foi de 132%, enquanto a inflação registrada foi de 57%. De acordo com os parlamentares, entre 2011 e 2016 o lucro da Sanepar passou de R$ 249 milhões para R$ 626 milhões, sendo que o montante acumulado no período foi de R$ 2,474 bilhões.

Homem bomba

Preso sob a acusação de ter servido de “mensageiro” entre a JBS e o presidente Michel Temer (PMDB), ao receber uma mala com R$ 500 mil em propina, o ex-deputado federal paranaense Rodrigo Rocha Loures (PMDB) estaria “no limite de explodir”, segundo registro da “Coluna do Estadão”. O peemedebista estaria descontente com o local de sua detenção – a carceragem da Polícia Federal em Brasília – onde ao contrário do presídio da Papuda, está isolado. De acordo com o Estadão, Rocha Loures só não fez ainda delação porque seu advogado, Cezar Bittencourt, é “terminantemente contra”.

Tomate

O ex-prefeito de Reserva (região Central), Luiz Carlos Vosniak, foi multado em R$ 3.627,44 pelo Tribunal de Contas do Estado. Entre as irregularidades identificadas está a contratação, sem licitação, da empresa RM Empreendimentos Artísticos para a apresentação de banda e a locação e montagem de palco e arena de rodeio na 8ª edição da Festa do Tomate. O evento é uma comemoração tradicional que acontece anualmente no município. Na avaliação do TCE, os gastos, somados em R$ 144.600,00, poderiam ser reduzidos com a realização de licitação para contratar o serviço.

Carteirada

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara Federal aprovou projeto que acaba com a multa e a retenção do veículo se o motorista não estiver com a carteira de habitação e o licenciamento anual, caso o agente de trânsito possa obter as informações contidas nos documentos por meio de consulta a banco de dados oficial. Pela regra atual, quem dirigir sem portar o licenciamento e a carteira de motorista poderá ser multado e ter seu veículo retido até a apresentação dos documentos. A infração é considerada leve.