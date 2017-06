Fiscalização acha antidepressivos em cela de ex-governador Sérgio Cabral

Em uma fiscalização de surpresa na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro, a 11ª Promotoria de Investigação Penal do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) encontrou na cela do ex-governador Sérgio Cabral duas caixas com quase 30 comprimidos de antidepressivos. Os medicamento é de uso controlado e dezenas de outros comprimidos não identificados.

A vistoria ocorreu na última segunda-feira, 19, mas o resultado só foi divulgado neste final de semana pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). Segundo o órgão, Cabral informou que a receita médica indica o uso de dois comprimidos de antidepressivo por dia e os outros não identificados são vitaminas. Na ação, o MPRJ também identificou dois presos em outras celas que mantinham dezenas de comprimidos de medicação controlada.