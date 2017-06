Às vésperas de denúncia, Temer busca apoio

Presidente Michel Temer: reunião com aliados (foto: Beto Barata/PR)

Às vésperas da esperada denúncia contra o presidente ser apresentada no Congresso, o presidente Michel Temer ser reuniu ontem, no Palácio do Alvorada com os aliados. Temer retornou ao Brasil neste sábado, 24, de uma viagem feita à Europa, onde cumpriu agenda oficial durante a semana passada. No encontro que ocorre em meio às crises política e jurídica, o governo quer articular as ações da próxima semana para tentar se sustentar.

A previsão é de que a Procuradoria Geral da República apresente a denuncia contra Temer amanhã à Câmara Federal, alvo de gravação e delação da cúpula do grupo J&F. O trâmite da denúncia na Câmara tem início na Comissão de Comissão e Justiça (CCJ) da Câmara, colegiado em que o governo tem maioria. A comissão conta com um prazo de até 15 sessões: dez para defesa do presidente e cinco para apresentar do parecer.

A ideia do governo é usar só três sessões para a defesa, pressionando o relator a agilizar a conclusão do parecer.

O relator que irá redigir este parecer ainda não foi definido. Os nomes mais fortes até o momento são os dos peemedebistas gaúchos Alceu Moreira e Jones Martins. Ambos tiveram parte de suas campanhas em 2014 financiadas por Michel Temer.

Ontem pela manhã, Temer recebeu a advogada-Geral da União, Grace Mendonça, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, no Palácio do Jaburu, residência oficial do presidente. Temer recebeu Grace para desmentir boatos sobre uma possível troca na pasta.

Na semana passada, circulou a informação de que a ministra seria substituída pelo sub-chefe de assuntos Jurídicos da Casa Civil, Gustavo do Vale Rocha.

No dia, porém, Temer —que estava em viagem pela Noruega — pediu que um ministro ligasse para Grace e a tranquilizasse. Auxiliares do presidente disseram que a informação foi um “fogo-amigo” contra a ministra, mas que ela conta com o respaldo de respeito do presidente até o momento.