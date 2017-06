Com reservas, Atlético-MG vence Chapecoense e respira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Atlético-MG ganhou um alívio nas últimas colocações do Campeonato Brasileiro. Com a vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense neste domingo (25), na Arena Condá, a equipe dirigida por Roger Machado subiu para a 14ª colocação. Vivendo de altos e baixos na competição, o Atlético-MG corria o risco de terminar a décima rodada na zona da degola. E mesmo sob esse risco, o time foi a Chapecó sem os jogadores titulares, poupados para o duelo contra o Botafogo, na quinta-feira (29), pela Copa do Brasil. Mesmo com um time jovem, o Atlético-MG não decepcionou e pela terceira vez não sofreu gol no Brasileiro. O gol da vitória saiu logo no começo, com Marlone, que aproveitou cruzamento da direita de Valdivia para marcar de cabeça, aos 11min. Com o resultado, o Atlético segue fora da zona do rebaixamento, chegando a 13 pontos no Brasileirão. Já a Chapecoense, que chegou a ser líder da competição, nas primeiras rodadas, caiu bastante de rendimento e foi derrotada pela quinta vez nos últimos seis jogos. O time catarinense está uma posição à frente dos mineiros. Na próxima rodada, o Atlético-MG tem pela frente o clássico contra o Cruzeiro, no próximo domingo (2), no Mineirão. Já a Chapecoense, que perdeu pela terceira vez atuando em casa, enfrentará o Fluminense, no Maracanã, na segunda-feira. CHAPECOENSE Jandrei; Apodi, Fabrício Bruno, Luiz Otávio, Reinaldo; Andrei Girotto, Luiz Antônio (Lourency), Lucas Mineiro (Neném); Rossi, Wellington Paulista (Túlio de Melo), Arthur Caike. T.: Vagner Mancini ATLÉTICO-MG Cleiton; Yago, Matheus Mancini, Rodrigão (Bremer) Leonan; Rafael Carioca, Roger Bernardo, Marlone, Otero (Luan), Valdívia (Marquinhos); Rafael Moura. T.: Roger Machado Estádio: Arena Condá, em Chapecó (SC) Juiz: João Batista de Arruda (RJ) Cartões amarelos: Arthur Caike, Luiz Antônio, Fabrício Bruno, Lourency e Apodi (Chapecoense); Rafael Moura, Otero, Bremer, Leonan e Rafael Carioca (Atlético-MG) Gol: Marlone, aos 11min do primeiro tempo