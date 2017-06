Árbitro relata 'nada de anormal' em clássico com briga em Goiás

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O árbitro Jailson Macedo de Freitas, que apitou o clássico entre Goiás e Vila Nova, realizado neste sábado (24), no estádio Serra Dourada, em Goiânia, não relatou na súmula os incidentes violentos envolvendo os torcedores das duas equipes. De acordo com o árbitro, "nada houve de anormal". A frase aparece com frequência nas súmulas do Brasileiro, sendo usada quando a arbitragem não nota fatos relevantes em certos campos do relatório preenchido sobre o jogo. O relato sobre a briga deveria aparecer no campo "ocorrências/observações" ou no "observações eventuais". No caso específico do clássico goiano, a briga começou após o encerramento da partida, sendo possível que o árbitro não tenha visto o incidente por já ter deixado o gramado. A confusão começou quando torcedores do Goiás invadiram o setor da geral com o objetivo de provocar os rivais. Durante a briga, um homem ficou desacordado. Ele teve traumatismo craniano, mas não há registros de sua entrada no Hospital de Urgências de Goiânia.