Após ser preso, Fábio Assunção pede desculpas em rede social

O ator Fábio Assunção usou as redes sociais para se desculpar por desacato em Arcoverde, no sertão pernambucano. O galã da Globo chegou a ser preso por xingar policiais e quebrar viatura em festa de São João. Testemunhas relataram que ele estaria embriagado. “Peço sinceras desculpas. Não é fácil, mas reconhecer meus erros e procurar sempre aprender com eles é o que eu desejo”, escreveu no Facebook. Na nota, o ator também negou que tenha usado qualquer droga ilícita e que ele mesmo exigiu fazer um exame toxicológico. O estresse teria sido gerado por uma briga na festa. “Errei ao me exceder”, assumiu Fábio Assunção, que também prometeu arcar com os prejuízos causados na viatura. O ator foi preso na noite de sexta-feira, aparentemente alcoolizado, por desacato.

Mulher Maravilha coleciona recordes

Mulher Maravilha, da Warner Bros., é o primeiro filme dirigido por uma mulher, a cineasta Patty Jenkins, a ter um orçamento maior que 100 milhões de dólares. Em sua estreia, no começo de junho, se tornou também, a melhor estreia para um filme com uma mulher na direção. Agora, Jenkins assegura para si e para o longa mais um recorde. Neste final de semana, Mulher Maravilha atingiu, mundialmente, a marca aproximada de 652 milhões de dólares arrecadados mundialmente.

Morre Clara Velloso, irmã de Caetano e Bethânia

Foi enterrado na tarde deste sábado, em Salvador, o corpo de Clara Maria Viana Telles Velloso Barreto, filha de Dona Canô, e irmã dos cantores Caetano Veloso e Maria Bethânia. Os dois artistas baianos estiveram no Cemitério Jardim da Saudade, onde foi realizada a cerimônia de despedida. Clara Maria Veloso morreu, aos 85 anos, na sexta-feira (23), em Salvador, após passar mal, na cidade de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. Ela deixa os filhos Maria e Jota Veloso, cantor e compositor baiano. Segundo amigos da família, Clara Maria morava em Salvador e estava em Santo Amaro para passar os festejos juninos.

Ken ganha várias versões

Mattel, empresa que fabrica Barbie desde 1959, acaba de lançar uma nova versão do Ken, o namorado da boneca. Nos moldes da transformação pela qual a própria Barbie passou em 2016, o boneco acaba de ganhar versões em diferentes etnias e estilos. Ao todo são sete diferentes tons de pele, nove cabelos, 15 looks e três tipos de corpo. No ano passado, uma nova linha da Barbie colocou nas lojas bonecas mais altas, mais baixas e mais curvilíneas do que o padrão seguido ao longo dos mais de 50 anos da personagem, sempre loira e atlética. A decisão de dar-lhe alguma profundidade marca um novo capítulo para homens e bonecas que são homens. Ele pode ser complicado, misterioso, talvez até vegano. Não há mais o ‘Mr. Nice Ken’.” A publicação ainda destaca que em 1959, 85% dos consumidores da boneca eram brancos. Porém, em 2020 estima-se que mais de metade das crianças americanas devem fazer parte de uma raça minoritária ou grupo étnico.

Níver do dia

Gilberto Gil

Musico brasileiro

75 anos