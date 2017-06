May assina acordo com sigla norte-irlandesa para formar governo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira-ministra britânica, Theresa May, assinou nesta segunda-feira (26) acordo com a legenda norte-irlandesa DUP (Partido Unionista Democrático). May depende da aliança com o DUP para se manter no poder após o revés eleitoral do Partido Conservador em eleição realizada no dia 8 de junho. A líder britânica, que havia pedido a antecipação das eleições para tentar fortalecer sua base no Parlamento, acabou perdendo a maioria legislativa que tinha. Pelo calendário original, a eleição deveria acontecer só em 2020. Os conservadores perderam 13 cadeiras, ficando com 318 de um total de 650, e precisarão dos votos dos 10 parlamentares do DUP para aprovar legislações. A escolha de May pela coalizão com o DUP atraiu críticas em seu próprio partido. John Major, premiê conservador de 1990 a 1997, disse nesta terça-feira que a aliança ameaça a "paz frágil" na Irlanda do Norte.