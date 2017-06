Em preparação para Wimbledon, Melo e Soares faturam títulos nas duplas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tênis brasileiro teve um dia atípico neste domingo (25), com dois títulos em torneios de duplas. O tenista Marcelo Melo, ao lado do polonês Lukasz Kubot, conquistou seu segundo troféu consecutivo na temporada ao vencer na decisão do Torneio de Halle (Alemanha) -disputado na grama- os donos da casa Alexandre Zverev e Mischa Zverev por 2 sets a 1, parciais de 5/7, 6/3 e 10/08. Na semana anterior, Melo e Kubot conquistaram no mesmo tipo de piso o Torneio de Hertogenbosch (ATP 250), na Holanda. Com os dois resultados, a dupla chega como uma das favoritas ao título em Wimbledon. O Grand Slam inglês começa no próximo dia 3. O outro campeão do dia na grama foi Bruno Soares. O brasileiro e seu parceiro britânico Jamie Murray levaram o título do ATP Tour de Queen's, em Londres, após baterem o croata Marin Cilic e o polonês Marcin Matkowski. A partida teve início no sábado (24), mas devido ao mau tempo foi interrompida. Soares e Murray entraram em quadra neste domingo (25) já perdendo por 1 set a 0 (6/1), mas confirmaram a reação iniciada no dia anterior ao vencer o segundo set (6/3) e fechar a partida no tiebreak (10/8). O torneio serviu como preparação para a dupla que, assim como Marcelo Melo e Lukas Kubot, também disputará o Torneio de Wimbledon, no início de julho.