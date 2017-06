Vettel é louco, diz Nikki Lauda sobre acidente com Hamilton

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polêmica no Grande Prêmio do Azerbaijão entre Hamilton e Vettel segue repercutindo. Nikki Lauda disse que o piloto da Ferrari não deveria ter se descontrolado, porque o adversário não teve culpa. “Normalmente, Vettel é um cara decente e eu não entendo o que aconteceu. Ele é louco. É preciso manter o controle nessas situações. Ele ficou chateado por bater atrás de Lewis, mas a culpa não foi do britânico. Poderia ter danificado seu próprio carro”, falou Lauda. O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, liderava a prova, mas freou bruscamente durante a bandeira amarela. Seu adversário, o alemão Sebastian Vettel, vinha logo atrás e não conseguiu parar a tempo, atingindo a traseira da Mercedes. Revoltado, o piloto da Ferrari colou ao lado de Hamilton e gesticulou antes de enfiar seu monoposto propositalmente na lateral da Mercedes. O alemão foi punido com 10 segundos nos boxes. O chefe da Red Bull e ex-comandante de Vettel, Christian Horner falou que a punição é inevitável nesse caso. “É o calor do momento. Uma penalidade foi inevitável depois disso”, comentou.