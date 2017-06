May assina acordo com sigla norte-irlandesa para formar governo

DIOGO BERCITO MADRI, ESPANHA (FOLHAPRESS) - A primeira-ministra britânica, Theresa May, chegou nesta segunda-feira (26) a um acordo com seu aliado norte-irlandês DUP (Partido Unionista Democrático) para o apoio de seu novo governo. O DUP concordou em apoiar o governo de minoria de May em troca de um repasse extra mais de R$ 4,2 bilhões à Irlanda do Norte nestes próximos dois anos. Havia uma verba já garantida de metade desse valor. O dinheiro será investido em hospitais, escolas e estradas, segundo o partido norte-irlandês. A contrapartida imediata do DUP será votar a favor das propostas feitas por May na semana passada para o ano legislativo, permitindo o início do governo. Havia bastante expectativa quanto à finalização do acordo. Sem ele, May teria que liderar o Reino Unido sem a maioria legislativa, um cenário considerado instável. O Partido Conservador, da primeira-ministra, sofreu um importante revés nas eleições gerais de 8 de junho, recebendo apenas 318 cadeiras em uma casa de 650 –eles tinham 330 antes. Seriam necessárias 326 para poder governar sozinha. A conservadora terá, agora, o apoio dos dez legisladores do DUP. May anunciou o acordo afirmando que ambos os lados "compartilham de muitos valores ao desejar a prosperidade em todo o Reino Unido". "Também compartilhamos o desejo de garantir um governo forte, capaz de seguir com seu programa e com questões como as negociações do 'brexit' e temas de segurança." O "brexit", nome dado à saída britânica da União Europeia, é o principal item na agenda legislativa do Partido Conservador, a ser votada nesta semana. O partido de May promete um "brexit duro", ou seja, retirar o Reino Unido também do mercado único, que reúne 500 milhões de consumidores. Há bastante resistência interna a esse plano, e ao perder sua maioria nas eleições antecipadas de junho -quando estavam previstas a 2020- fez com que a liderança de May se tornasse especialmente fragilizada. Entre seus críticos está o prefeito de Londres, Sadiq Khan, que tem pedido publicamente que May abandone os planos de um "brexit duro".